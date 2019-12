Woningprijzen blijven stijgen

Koopwoningen worden almaar duurder. In november lagen de prijzen bijna 6 procent hoger dan een jaar eerder en daarmee bereikten ze opnieuw een record. Dat melden het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster.

De prijzen van bestaande koopwoningen, exclusief nieuwbouw, liggen nu 42 procent hoger dan in het vorige dieptepunt in 2013. In mei 2018 stegen de woningprijzen boven een eerdere piek uit die vlak voor de kredietcrisis in 2018 werd bereikt. Ook daarna zijn woningen voor steeds hogere prijzen van de hand gegaan.