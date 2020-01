Ghosn: rancune binnen Nissan tegen Renault reden voor arrestatie

Rancune binnen Nissan over de te grote Franse invloed binnen het partnerschap met Renault is de reden voor de arrestatie van Carlos Ghosn. Hoge krachten binnen Nissan werkten daartoe nauw samen met de Japanse justitie. Dat heeft de gevallen automagnaat gezegd tijdens een door hem belegde persconferentie in Beiroet. Hij ontkende opnieuw iets fout te hebben gedaan. Ghosn zat in Japan onder huisarrest op verdenking van fraude. Hij wist onlangs Japan te ontvluchten en dook op in Libanon.

Volgens Ghosn, de voormalige baas van automakers Renault en Nissan en van het samenwerkingsverband van die twee automakers met Mitsubishi, begon de ontevredenheid bij Nissan met inmenging van de Franse staat. Verschillende hoge figuren binnen Nissan zouden op zeker moment tot de conclusie zijn gekomen dat de enige manier om de invloed van Renault bij de Japanse automaker te beperken het wegwerken van Ghosn zou zijn.

Hij ziet zichzelf dan ook als slachtoffer van een complot. Volgens hem werd hij in Japan lang in eenzame opsluiting gehouden en dagelijks verhoord zonder dat zijn advocaat daarbij aanwezig was. Meermalen zouden de aanklagers hebben gezegd dat “als hij niet zou bekennen, zijn situatie nog veel erger zou worden”. Ghosn werd in november 2018 gearresteerd en zat geruime tijd in een cel voordat hij huisarrest kreeg.

De voormalige autobaas die zowel de Libanese, Franse als Braziliaanse nationaliteit heeft, zegt dat Nissan en de Japanse justitie karaktermoord hebben gepleegd op hem. Hij benadrukte nogmaals Japan te zijn ontvlucht omdat hij zich daar niet kon verdedigen tegen de aanklachten en al als schuldig werd gezien. Ghosn zegt bereid te zijn berecht te worden op een plek waar hij een eerlijk proces kan verwachten.

Ghosn vroeg verder om aandacht voor zijn rechterhand bij Nissan, de Amerikaan Greg Kelly, die onder valse voorwendselen naar Japan werd gelokt en daar gelijk met Ghosn werd opgepakt. Ook Thierry Bolloré, met wie hij nauw samenwerkte bij Renault en die hem opvolgde als topman, kan op zijn steun rekenen. De inmiddels weer ontslagen Bolloré werd door het bestuur aangesteld en niet door Ghosn, benadrukte hij.