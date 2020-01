Gemengd beeld op Europese beurzen

De Europese beurzen lieten donderdag een gemengd beeld zien. Beleggers verwerkten de nieuwe recordstanden op Wall Street, die volgden op de ondertekening van de gedeeltelijke handelsdeal tussen de Verenigde Staten en China. Daarnaast ging de aandacht uit naar de kwartaalcijfers van bedrijven.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,1 procent in de plus op 612,11 punten. De MidKap verloor 0,3 procent tot 933,72 punten. De beurzen in Frankfurt en Londen zakten tot 0,5 procent. Parijs bleef vlak.

Biotechnoloog Galapagos ging aan kop in de AEX met een plus van 2 procent en bereikte de hoogste koers ooit. Ook informatieleverancier Wolters Kluwer (plus 0,1 procent) tikte een recordniveau aan. Uitzender Randstad (min 2,4 procent) stond onderaan na een winstalarm van de Britse detacheerder Hays, die bijna 4 procent verloor in Londen.

Chipmachinemaker ASML klom 0,3 procent. Chipfabrikant TSMC, een belangrijke klant van ASML, wist zijn resultaten afgelopen kwartaal verder te verbeteren. SnowWorld won 2,7 procent op de lokale markt. De uitbater van skihallen zag de omzet in het afgelopen boekjaar flink stijgen, mede dankzij overnames. Kaartenmaker AND was een opvallende stijger met een winst van bijna 17 procent.

HelloFresh dikte 5,8 procent aan in Frankfurt dankzij beter dan verwachte omzetcijfers van de Duitse bezorger van maaltijdboxen. De Duitse Nivea-maker Beiersdorf kwam ook met omzetcijfers. Dat aandeel daalde 1,5 procent.

In Londen kreeg detailhandelsbedrijf AB Foods er ruim 2 procent bij dankzij sterke kerstverkopen van kledingketen Primark. De Britse uitgever Pearson raakte daarentegen 9,5 procent kwijt na een tegenvallend handelsbericht. PSA daalde 0,7 procent in Parijs. Het Franse autoconcern verkocht vorig jaar minder voertuigen door een zwakkere vraag uit China. Uit cijfers van branchevereniging ACEA bleek daartegen dat de Europese autoverkopen in december flink zijn gestegen.

De euro was 1,1161 dollar waard tegen 1,1158 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent meer op 58,01 dollar. Brentolie steeg 0,6 procent in prijs tot 64,36 dollar per vat.