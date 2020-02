Ford schudt topmanagement op na slecht jaar

Automaker Ford heeft enkele verschuivingen doorgevoerd in de top van het bedrijf. Jim Farley, nu nog als bestuurder verantwoordelijk voor nieuwe ontwikkelingen en technologie, wordt operationeel directeur. Joe Hinrichs, die sinds april vorig jaar president van de autotak was, verlaat het bedrijf per 1 maart.

Ford maakte eerder deze week tegenvallende resultaten bekend over het einde van het jaar. Ook kwam de automaker met een winstverwachting voor dit jaar die lager uitviel dan wat analisten hadden verwacht. Ford zit middenin een reorganisatie die het bedrijf 11 miljard dollar kost. Topman Jim Hackett zette al het mes in de kosten, besloot om geen kleine personenauto’s meer te maken voor de Amerikaanse markt en vernieuwde zijn modellengamma.

Dat laatste ging afgelopen jaar ook nog mis. De introductie van de nieuwe Explorer SUV haperde en drukte in de tweede jaarhelft op de winst van Ford. Volgens Hackett heeft het vertrek van Hinrichs, die verantwoordelijk was, niets met de mislukte introductie te maken.