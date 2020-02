Fed waarschuwt voor impact coronavirus op VS

De verspreiding van het nieuwe coronavirus in China vormt een nieuw risico voor de Amerikaanse economie. Met die waarschuwing komt de Federal Reserve, de koepel van centrale banken van de Verenigde Staten, in een halfjaarlijks rapport voor het Congres.

Het nieuwe virus heeft inmiddels meer dan 600 levens geƫist, voornamelijk in China. Maatregelen tegen verdere verspreiding, zoals reisbeperkingen en fabriekssluitingen, zetten volgens economen een behoorlijke rem op de economie van het Aziatische land. Dat effect sijpelt mogelijk ook door naar de VS, waarschuwt de Fed.

“Gezien de omvang van de Chinese economie, kan grote onrust in China doorwerken op de VS en wereldmarkten”, stelt de centralebankenkoepel. Onder andere een stijging van de dollar, die slecht is voor Amerikaanse importeurs, en verminderde handel kunnen de economie parten spelen. Daarnaast kan de epidemie ervoor zorgen dat investeerders minder geld steken in risicovolle beleggingen.