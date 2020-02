Albert Heijn opent vijftigste supermarkt in België

Supermarktketen Albert Heijn heeft in Maasmechelen zijn vijftigste Belgische filiaal geopend. De grootgrutter uit Zaandam ziet dit als een “mooie mijlpaal” in de ambitie om nog tientallen vestingen te openen bij de zuiderburen. De Nederlanders mikken op een iets sterkere uitbreiding in België dan eerder aangegeven.

“We willen uiteindelijk naar honderd winkels. We zijn dus druk bezig om de komende periode weer mooie winkels te openen”, zegt directeur Raf van den Heuvel van AH België. Vorig jaar werd nog gecommuniceerd dat de keten in het land zeker tachtig filialen wilde hebben.

De super is inmiddels niet meer de enige Nederlandse speler in het Belgische supermarktlandschap. Grote rivaal Jumbo opende er in november de eerste winkel en heeft eveneens grootse plannen. Jumbo had eerder al aangegeven ruimte te zien voor zeker honderd vestigingen in het land.