Oliereus BP wil eigen broeikasgasuitstoot in 30 jaar op nul

Olie- en gasconcern BP wil over dertig jaar alle uitstoot van broeikasgassen door zijn eigen activiteiten hebben teruggebracht naar nul. Daarnaast wil de Britse onderneming de CO2-uitstoot per verkocht product in 2050 hebben gehalveerd.

Volgens de onlangs aangetreden topman Bernard Looney wordt het nog een hele klus om de ambities waar te maken, maar is er geen andere keuze. “We moeten snel overgaan tot nul emissies”, zegt hij. “Het is mij en al onze belanghebbenden duidelijk dat BP een bijdrage moet leveren, en daarvoor moeten we veranderen.”

De ambitie om de eigen emissies naar nul terug te dringen gaat om de netto-uitstoot van BP. Dat betekent dat uitstoot kan worden gecompenseerd door maatregelen die broeikasgassen uit de lucht halen.

De bedrijfsactiviteiten van BP zijn goed voor een jaarlijkse uitstoot die gelijkstaat aan 55 miljoen ton CO2. Naar schatting zijn de emissies afkomstig van alle producten die het concern verkoopt veel hoger.

Bij die laatste categorie stelt BP zich ten doel de emissies per verkochte eenheid te halveren, bijvoorbeeld de hoeveelheid CO2 die vrijkomt per verkochte liter benzine. Daar zit een addertje onder het gras. De totale emissies kunnen dan in theorie namelijk nog altijd toenemen als BP simpelweg meer benzine verkoopt.