Stijging consumentenprijzen zakt flink terug

De inflatie voor consumenten is in januari stevig teruggevallen, nadat in december nog het sterkste niveau in jaren werd bereikt. Hierbij speelt mee dat in de vergelijkbare periode vorig jaar het lage btw-tarief werd opgeschroefd, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Consumentengoederen en -diensten waren afgelopen maand 1,8 procent duurder dan een jaar eerder. In december betaalde de consument nog 2,7 procent meer dan een jaar eerder. Na juli 2009 was het niet meer voorgekomen dat de prijsstijging zo sterk afnam.

In januari 2019 werd het lage btw-tarief verhoogd van 6 naar 9 procent. Dit heeft een jaar lang een verhogend effect gehad op de prijsstijging, maar dat is nu uitgewerkt. Mede daardoor nam de prijsstijging van voedingsmiddelen en alcoholvrije dranken af van 3,7 procent in december, naar 1,8 procent vorige maand.

Ook gingen de elektriciteitsprijzen duidelijk omlaag, door een belastingvermindering. Elektriciteit was in afgelopen maand 38,2 procent goedkoper dan een jaar eerder. In december 2019 was de prijs op jaarbasis nog 9,1 procent hoger.

Het tarief voor motorrijtuigenbelasting steeg anderzijds flink, met gemiddeld 3,7 procent. Dat is de sterkste stijging na 2014. De tarieven stegen onder meer doordat een fijnstoftoeslag is ingevoerd voor bepaalde dieselauto’s.