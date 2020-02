Japanse beurs toont herstel

De aandelenbeurs in Japan toonde woensdag herstel na de flinke verliesbeurt een dag eerder. Beleggers trokken zich op aan het koersverloop op Wall Street, waar het verlies beperkt bleef ondanks de omzetwaarschuwing van de Amerikaanse techreus Apple. De Aziatische toeleveranciers van de iPhone-maker veerden op na de zware koersverliezen op dinsdag.

De toonaangevende Nikkei in Tokio sloot 0,9 procent hoger op 23.400,70 punten. Een dag eerder zakte de Japanse hoofdindex nog 1,4 procent. Op macro-economisch vlak bleek dat de Japanse export in januari met 2,6 procent op jaarbasis is gedaald. De afname van de uitvoer was minder sterk dan economen hadden gevreesd.

Aan het bedrijvenfront werden de Japanse toeleveranciers van Apple weer opgepikt. Murata Manufacturing en Taiyo Yuden stegen respectievelijk 2,8 en 3,3 procent. Ook de makers van chipapparatuur waren in trek. Sumco kondigde een aandeleninkoopprogramma aan en won 4,1 procent. Chiptester Advantest klom 4,1 procent.

De beursgraadmeter in Shanghai noteerde tussentijds 0,2 procent in de plus. Volgens Chinese staatsmedia is het werk bij meer dan 80 procent van de staatsbedrijven weer hervat na de sluiting vanwege het nieuwe coronavirus in het land. Het dodental als gevolg van het virus in China is gestegen naar 2004. Het totaal aantal besmettingen wereldwijd is de 75.000 gepasseerd.

In Hongkong steeg de Hang Seng-index 0,4 procent en in Seoul daalde de Kospi 0,1 procent. De All Ordinaries in Sydney sloot 0,4 procent hoger. De Australische gouddelvers waren in trek dankzij een stijging van de goudprijs. Evolution Mining klom 5,1 procent en Newcrest won 3,3 procent.