Afval gevonden in brandstoftanks nieuwe Boeings 737 MAX

Boeing heeft te maken met een nieuwe tegenslag. Er is afvalmateriaal gevonden in de brandstoftanks van al afgebouwde toestellen van het type 737 MAX. Het materiaal kan voor gevaar zorgen. Het gaat onder meer om stukjes metaal, gereedschap en lappen stof, die de bouwers waarschijnlijk hebben achtergelaten in mogelijk 400 toestellen. De vliegtuigbouwer heeft het probleem bevestigd.

Boeing heeft tegen het personeel gezegd dat de slordigheden “absoluut onaanvaardbaar” zijn. Ook heeft het bedrijf maatregelen aangekondigd om dit probleem aan te pakken. Boeing verwacht niet dat het tot verdere vertraging zal leiden.

Honderden vliegtuigen staan klaar voor levering aan klanten, maar alle 737’s van het type MAX worden sinds vorig jaar maart aan de grond gehouden om veiligheidsredenen. Twee van die toestellen van Boeing stortten binnen een halfjaar neergestort vanwege technische problemen. Daarbij vielen 346 doden.

De vliegtuigbouwer moet goedkeuring krijgen van de Amerikaanse luchtvaarttoezichthouder FAA voordat de 737 MAX weer in gebruik mag worden genomen. Ook moet de aangepaste software voor die toestellen goedgekeurd worden.