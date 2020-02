Resultaten medicijn tegen coronavirus eind april

De eerste resultaten van een proef met een medicijn van biotechnologiebedrijf Gilead tegen het nieuwe coronavirus worden 27 april bekendgemaakt. Voor de test wordt het middel remdesivir toegediend aan 761 patiënten in Wuhan, het epicentrum van de virusuitbraak.

Remdesivir is nog nergens ter wereld goedgekeurd voor gebruik, maar als de resultaten gunstig zijn kan China het middel versneld toelaten. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO noemde het middel van Gilead, dat ontwikkeld is om ziekten als SARS en Ebola te behandelen, mogelijk het enige effectieve middel op dit moment.

Gilead heeft in China acht patenten aangevraagd voor remdesivir. Daarvan zijn er drie toegekend en vijf nog in behandeling. Ondertussen zijn verschillende Chinese bedrijven al begonnen met de massaproductie van de werkzame bestanddelen, wat het mogelijk moeilijk kan maken voor Gilead om de controle te houden over het middel.