Philips hekkensluiter in lagere AEX

De Europese beurzen gingen dinsdag opnieuw omlaag. Beleggers bleven voorzichtig na de zware koersverliezen een dag eerder en hielden de verspreiding van het nieuwe coronavirus in landen buiten China in de gaten. Op het Damrak werd Philips lager gezet na een waarschuwing voor een negatieve impact van het coronavirus op de resultaten van het zorgtechnologieconcern.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,8 procent lager op 588,71 punten. De MidKap daalde 1 procent tot 911,18 punten. De beursgraadmeters in Londen, Parijs en Frankfurt zakten tot 1 procent. De hoofdindex in Milaan leverde 1,3 procent in. De Italiaanse beurs kelderde maandag al ruim 5 procent door de virusuitbraak in het land.

Philips stond onderaan bij de hoofdfondsen op het Damrak met een verlies van 3,1 procent. Het concern waarschuwde bij de publicatie van het jaarverslag voor een negatief effect van het coronavirus op de resultaten in het eerste kwartaal. De onderneming kon nog geen specifiek bedrag geven. Betaalbedrijf Adyen voerde de stijgers aan met een winst van 0,8 procent.

De Europese luchtvaartmaatschappijen gingen verder omlaag na de forse koersverliezen een dag eerder. De budgetmaatschappijen Ryanair en easyJet leverden 1,5 en 2,3 procent in. Lufthansa zakte 1,6 procent in Frankfurt en IAG, het moederbedrijf van British Airways en Iberia, daalde 0,5 procent in Londen.

Luchtvaartcombinatie Air France-KLM sloot de rij in de MidKap met een verlies van 5 procent. OCI ging aan kop bij de middelgrote bedrijven met een plus van ruim 4 procent na goed ontvangen resultaten van de kunstmestproducent. Ook kwam het Egyptische bedrijf volgens analisten van Kempen met sterke prognoses. Het nieuws dat OCI in gesprek is met geïnteresseerde partijen over zijn methanol-bezittingen viel eveneens goed bij beleggers.

De euro was 1,0835 dollar waard tegen 1,0856 dollar een dag eerder. De olieprijzen lieten weinig beweging zien na de forse daling op maandag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,5 procent minder op 51,17 dollar. Brentolie werd 0,3 procent goedkoper op 56,13 dollar per vat.