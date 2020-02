Vakbond FNV kondigt acties aan bij TUI fly

Cabinepersoneel van TUI fly gaat actievoeren voor een cao. Volgens FNV heeft de reisorganisatie geen gehoor gegeven aan een ultimatum van de vakbond. Daarom willen medewerkers komende tijd van zich laten horen. “We beginnen met publieksvriendelijke acties, maar de leden hebben aangegeven dat ze ook klaarstaan voor werkonderbrekingen”, zegt FNV-bestuurder David van de Geer.

Wat de acties precies zullen inhouden, liet hij niet los. Het cabinepersoneel wil dat FNV voor hen gaat onderhandelen voor hun allereerste cao. Maar het bedrijf weigert met de bond in gesprek te gaan. “TUI probeert op alle mogelijke manieren gesprekken met ons te omzeilen. Hun laatste poging is om zelf een nep-vakbond op te zetten.”

De vakbondsman wijst er ook op dat de piloten bij TUI fly wel een cao hebben. Ook geeft hij aan dat er onvrede bestaat over de hoge werkdruk en de grote hoeveelheid flexibele contracten.

TUI Nederland kon dinsdagavond geen commentaar geven op het bericht. Het bedrijf is sinds 2005 actief in de luchtvaart. Door de oprichting van Arkefly in dat jaar werd het bedrijf de eerste reisorganisatie in Nederland met een eigen luchtvaartmaatschappij. Tien jaar later werd Arkefly omgedoopt tot TUI fly.