‘Geen deal over productieverlaging tussen OPEC en Rusland’

Oliekartel OPEC heeft geen deal kunnen sluiten met Rusland over een verdere verlaging van de olieproductie om zo de olieprijzen te stutten. Dat meldden afgevaardigden van de OPEC vanuit Wenen. De prijzen zijn door de uitbraak van het nieuwe coronavirus flink ingezakt.

Donderdag werd nog bekend dat de landen van de OPEC de productie met 1,5 miljoen vaten per dag zouden verlagen. Vrijdag werden gesprekken gevoerd met partners van het kartel, in het bijzonder Rusland. Moskou zou niet bereid zijn mee te doen met een productieverlaging waar Saudi-Arabiƫ, als belangrijkste lid van de OPEC, op aandringt.

Rusland zou het nog te vroeg vinden voor verdere stappen en wil eerst afwachten wat de impact van het coronavirus op de oliemarkt op termijn wordt. Het is nog onduidelijk of de OPEC-landen nu doorzetten met hun eigen productieverlaging.

Eind deze maand loopt een bestaande productieverlaging van de OPEC en bondgenoten als Rusland, een alliantie met de naam OPEC+, van 2,1 miljoen vaten per dag af. Zij werken al sinds 2016 samen met het beperken van de productie om zo de prijzen aan te jagen. Het is nu de vraag of deze overeenkomst verlengd gaat worden. Als die niet wordt verlengd, kunnen OPEC-leden en niet-leden juist hun olieproductie weer gaan opvoeren.

De olieprijzen gingen verder omlaag door het nieuws. De prijs van een vat Amerikaanse olie kelderde vrijdagmiddag 6,7 procent tot 42,82 dollar en Brentolie werd 6,4 procent goedkoper op 46,82 dollar per vat. Sinds januari zijn de olieprijzen met een derde gedaald. Door het coronavirus wordt de wereldwijde economie en het vliegverkeer geraakt en dat drukt samen met het grote aanbod op de oliemarkt op de prijzen. Die liggen nu op het laagste niveau in bijna drie jaar.