Wall Street weer hard onderuit door viruszorgen

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag fors lager geopend, na de zeer zware koersverliezen van een dag eerder. De vrees voor het nieuwe coronavirus blijft Wall Street domineren, nu het aantal besmettingen in de wereld is gestegen naar meer dan 100.000. Een veel beter dan verwacht rapport over de Amerikaanse banenmarkt kon het sentiment onder beleggers niet helpen.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang een min van 2,7 procent op 25.414 punten. De breed samengestelde S&P 500 zakte 2,8 procent tot 2938 punten en de technologiebeurs Nasdaq daalde 2,6 procent tot 8516 punten. Op donderdag gingen de graadmeters op Wall Street met minnen tot 3,6 procent de handel uit.

Wederom hadden cruise- en luchtvaartmaatschappijen het buitengewoon lastig door de negatieve impact van de uitbraak van het coronavirus op toerisme en reisverkeer. Zo gingen Carnival, Royal Caribbean Cruises en Norwegian Cruise Line tot 7,5 procent onderuit. Delta Air Lines, American Airlines, Southwest Arilines en United Airlines leverden tot 6 procent in.

Ook de financiƫle sector kreeg rake klappen. De grote banken Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Citigroup, Bank of America, Wells Fargo en Morgan Stanley verloren tot 6,3 procent aan beurswaarde.

De Amerikaanse overheid maakte bekend dat de werkgelegenheid in de Verenigde Staten in februari met 273.000 arbeidsplaatsen is toegenomen, terwijl economen op een groei met 175.000 hadden gerekend. De werkloosheid in de VS zakte naar 3,5 procent.