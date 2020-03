Nikkei zakt ondanks steunmaatregelen Bank of Japan

De aandelenbeurs in Japan is maandag met verlies gesloten na een schommelende handelssessie. Beleggers verwerkten de extra steunmaatregelen van de Bank of Japan (BoJ) om de economische impact van het nieuwe coronavirus te verzachten. De Amerikaanse centrale bank kwam zondag al met een verrassende nieuwe renteverlaging en kondigde aan het opkoopprogramma voor obligaties te herstarten om de grootste economie ter wereld te ondersteunen. Ook de centrale bank van Nieuw-Zeeland schroefde het rentetarief terug.

De toonaangevende Nikkei in Tokio veerde kortstondig op na het besluit van de Bank of Japan maar eindigde uiteindelijk 2,5 procent lager op 17.002,04 punten. Vrijdag zakte de Japanse hoofdindex al ruim 6 procent tot het laagste niveau sinds november 2016. De Japanse centrale bank liet na een noodvergadering weten het monetaire beleid verder te verruimen. Zo gaat de BoJ meer risicovolle activa als indextrackers (ETF’s) en bedrijfsobligaties opkopen om de markten te ondersteunen. De centrale bank verklaarde tevens niet te zullen aarzelen om meer stimuleringsmaatregelen te nemen.

Ook de andere Aziatische beurzen lieten verliezen zien. In China, waar het aantal besmettingsgevallen verder afvlakt, noteerde de beursgraadmeter in Shanghai tussentijds 2,4 procent in de min. De Chinese centrale bank versoepelde afgelopen vrijdag al het beleid voor banken om zo de economie te helpen tegen de schadelijke impact van het coronavirus. Door die stap hoeven banken minder kapitaalreserves aan te houden en kunnen ze meer uitlenen aan bedrijven in China die geraakt worden door de uitbraak.

De Hang Seng-index in Hongkong daalde 3,6 procent. De Kospi in Seoul verloor 2,8 procent. In Zuid-Korea is het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus stabiel gebleven. De afgelopen 24 uur bleken 74 inwoners geïnfecteerd. Een dag eerder waren dat er 76. De Australische beurs was een negatieve uitschieter. De All Ordinaries in Sydney ging met een zwaar verlies van 9,7 procent de dag uit. Vooral de Australische banken lieten flinke koersverliezen zien.