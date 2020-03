Centrale banken Azië ook in crisismodus

Centrale banken in Azië zijn in de crisismodus overgegaan, nadat de Amerikaanse koepel van centrale banken zondag laat de markten verraste met een stevige renteverlaging. Alles beleidsmaatregelen zijn er op gericht om de economische impact van het nieuwe coronavirus in te dammen.

Centrale bankiers maken zich steeds meer zorgen over de grote schommelingen op de financiële markten. Beleggers zetten zich op hun beurt schrap voor een wereldwijde recessie. Beleidsmakers willen met de maatregelen er vooral voor zorgen dat bedrijven toegang houden tot krediet. Het gaat dan met name om mkb’ers en bedrijven in sectoren die het zwaarst worden getroffen door de problemen zoals toerisme en horeca.

Nieuw-Zeeland kondigde vroeg op maandag aan de rente met 75 basispunten te verlagen en beloofde het tarief een jaar lang laag te houden. Ook Hongkong verlaagde zijn belangrijkste rentetarief, terwijl de Chinese centrale bank 14,3 miljard dollar in het financiële systeem pompt. De People’s Bank of China liet de rente ongemoeid.

Verder was het de Australische centrale bank die beloofde meer geld in het financiële systeem te stoppen. Daarbij staat de centrale bank klaar om staatsobligaties op te kopen. De Japanse centrale bank liet na een noodvergadering weten het monetaire beleid verder te verruimen. Zo gaat de BoJ meer risicovolle activa als indextrackers (ETF’s) en bedrijfsobligaties opkopen om de markten te ondersteunen.

De Amerikaanse Federal Reserve meldde zondag dat het belangrijkste rentetarief met 1 procentpunt omlaag gaat naar tussen de 0 en 0,25 procent. Het is al de tweede keer deze maand dat de Fed de rente tussentijds verlaagt. Ook herstart de Fed zijn opkoopprogramma voor obligaties.

De Fed en vijf andere centrale banken, waaronder de Europese Centrale Bank (ECB), hebben ook afgesproken bepaalde onderlinge transacties die centrale banken van voldoende buitenlandse valuta moeten voorzien goedkoper en vaker uit te voeren.