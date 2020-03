Autofabriek VDL NedCar sluit maand lang de deuren

Autofabriek VDL NedCar in Born gaat na vrijdag vanwege de problemen rond het nieuwe coronavirus een maand dicht. Dat heeft het bedrijf besloten nadat opdrachtgever BMW eerder vergelijkbare maatregelen had getroffen. Voor de ongeveer 5000 medewerkers maakt VDL gebruik van de noodmaatregelen van het kabinet.

In de fabriek van Nedcar worden MINI’s en BMW’s van het type X1 in elkaar gezet. Door het coronavirus zijn er tekorten van sommige kritische onderdelen ontstaan. Daarom heeft VDL Groep besloten om de productie tijdelijk “gecontroleerd en verantwoord” af te bouwen en de productie van de fabriek in Born stil te leggen.

Het idee is om, in overleg met BMW, de productie van de auto’s op 20 april weer te hervatten.