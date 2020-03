Ook modeketen WE sluit tijdelijk de winkels om coronavirus

Modewinkelketen WE Fashion houdt al zijn Nederlandse winkels tot nader order gesloten om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De keten heeft in totaal 189 vestigingen, waarvan er honderd in Nederland staan. Wat de precieze gevolgen zijn voor het personeel, kon een woordvoerder van de keten nog niet aangeven.

WE stelt dat de gezondheid van medewerkers en klanten vooropstaat. Omdat er nog veel onzekerheid is over de verspreiding van het coronavirus, besloot de winkelketen de deuren te sluiten. “We willen geen risico’s nemen”, aldus een zegsvrouw.

Of het personeel dat door de maatregel thuis zit gebruik kan maken van de verruimde regeling voor werktijdverkorting, kon WE nog niet aangeven. “We zitten nu in de situatie dat we alles aan het uitzoeken zijn.”

WE heeft buiten Nederland ook veel filialen in België. Die waren al gesloten wegens overheidsmaatregelen daar tegen de virusuitbraak. In totaal heeft WE 2300 werknemers, van wie het grootste deel in Nederland werkt.