Eurogroep niet eens over inzet zwaar geschut

De ministers van Financiën van de eurolanden (Eurogroep) kunnen het vooralsnog niet eens worden over zwaardere middelen die de EU gezamenlijk moet inzetten om de economische klappen van de coronacrisis te beperken en een lange, diepe recessie te voorkomen. Terwijl onder meer Italië en Frankrijk zwaar geschut willen inzetten waardoor de schulden fors zullen oplopen, houden Nederland en andere noordelijke landen de boot af.

Dat bleek na afloop van een videoconferentie van de Eurogroep ter voorbereiding van de ‘videotop’ van de EU-leiders donderdag over de coronacrisis. De regeringsleiders willen graag richtlijnen van de Eurogroep over de te nemen stappen. Minister Wopke Hoekstra zei dat de komende weken “nog veel discussies” zullen moeten worden gevoerd.

Den Haag wil eerst de effecten afwachten van de maatregelen die nationaal en Europees al zijn genomen voor eventueel een “financiële bazooka” wordt ingezet. “Die maatregelen nemen heel veel druk van de ketel.” Zo hebben de Europese Centrale Bank, de Europese Investeringsbank en de Europese Commissie verschillende stappen gezet die al in de tientallen miljarden lopen. Ook wil Den Haag dat de Europese Commissie onderzoekt of er nog meer ruimte op de lopende meerjarenbegroting van de EU is, zoals ongebruikte fondsen.

Op tafel liggen als voorgestelde opties onder meer de uitgifte van gezamenlijk schuldpapier (eurobonds, of ‘corona-obligaties’) door de landen van de eurozone. Dat vindt Hoekstra “ongewenst”, schreef hij dinsdag als antwoord op Kamervragen. Italië wil dat het permanente Europese noodfonds ESM wordt ingezet. Hoekstra noemt dat “het laatste redmiddel”. Het fonds is volgens hem niet bedoeld voor de ontstane situatie.