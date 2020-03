Roompot ziet noodgedwongen af van opening 3500 kampeerplekken

Vakantieparkenketen Roompot houdt 3.500 kampeerplaatsen in Nederland tot 1 juni gesloten vanwege de uitbraak van het coronavirus en de maatregelen die het kabinet maandagavond aankondigde. De plekken hadden aanstaande vrijdag open moeten gaan. Ook treft het bedrijf maatregelen om het nemen van 1,5 meter afstand tussen mensen makkelijker te maken.

Roompot gaat een maximum stellen aan het aantal gasten per vakantiepark om de zogeheten ‘social distancing’ te faciliteren. Ook zorgt Roompot ervoor dat er geen huisjes aangrenzend aan elkaar worden verhuurd tenzij die vrijstaand zijn. Dat houdt bij geschakelde vakantiehuisjes in dat de aangrenzende huisjes van verhuurde vakantiewoningen niet worden verhuurd. Ook blijven faciliteiten waar iedereen in een vakantiepark gebruik van maakt, gesloten

Een week geleden besloot de vakantieparkenketen al om die faciliteiten, supermarkt en receptie uitgezonderd, te sluiten. Dat betekent dat gasten in de vakantieparken geen gebruik kunnen maken van kindervermaak, animatie, horeca en wellness.

Roompot gaat gasten en mensen die hebben geboekt informeren over de maatregelen en de noodzaak tot het houden van 1,5 meter afstand van elkaar. Gasten die door Roompot worden afgezegd, ontvangen een waardebon voor een later verblijf.