Mediabedrijf Sanoma trekt jaarvooruitzichten in

Het Finse mediabedrijf Sanoma trekt haar jaarvooruitzichten voor 2020 in als gevolg van de coronacrisis. Het bedrijf dat in Nederland onder meer bekend is van AutoWeek, Donald Duck en Flair verwacht dat de advertentiebaten een klap zullen krijgen van de coronacrisis.

Hoe hard die zal zijn, is afhankelijk van de duur van de crisis en het tempo van het herstel. Ook de opbrengsten van evenementen zullen voor het bedrijf, dat overigens bezig is om zijn Nederlandse activiteiten af te stoten, fors lager uitvallen. De advertentiebaten en evenementenbaten bedroegen vorig jaar respectievelijk 247 miljoen en 35 miljoen euro.

De langetermijndoelen van Sanoma blijven onveranderd en het dividend-beleid blijft vooralsnog ongewijzigd. De verkoop van de activiteiten in Nederland gaat volgens het bedrijf volgens plan, en wordt afgerond in het tweede kwartaal van dit jaar. Die operatie moet het bedrijf 400 miljoen euro opleveren. Over de verkoop van nieuwsmerk NU.nl werd in december al een akkoord bereikt met DPG Media.

Sanoma laat weten dat het nog te vroeg is om nieuwe betrouwbare en nauwkeurige vooruitzichten te bieden aan haar investeerders. Het mediabedrijf verwacht later dit jaar met een nieuw vooruitzicht te komen. Het bedrijf is actief in tien landen en had vorig jaar een netto verkoop ter waarde van 900 miljoen euro. Het bedrijf telde 3.500 werknemers in 2019.