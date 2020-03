Ahold Delhaize voert schaarse stijgers aan in rode AEX

De AEX-index in Amsterdam is vrijdagmiddag met verlies gesloten. Ook elders in Europa deden graadmeters een stap terug. Beleggers bleven voorzichtig door de coronapandemie. De omvangrijke steunpakketten van centrale banken en overheden gaven investeerders eerder weer wat durf. In de AEX-index voerde supermarktconcern Ahold Delhaize het bescheiden aantal stijgers aan geholpen door positieve analistenrapporten.

De AEX-index sloot de sessie met een verlies van 3,7 procent op 464,93 punten. De MidKap verloor 3,6 procent tot 643,80 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs leverden tot dik 5 procent in.

Ahold Delhaize profiteerde van adviesverhogingen van analisten en won 5,4 procent. Verder was betaalbedrijf Adyen (plus 1,9 procent) een duidelijke stijger. Verzekeraar ASR (plus 1,1 procent) maakte het clubje winnaars compleet. Banken als ING en ABN AMRO stonden met verliezen tot 8,6 procent bij de sterkste dalers in de AEX. Shell speelde 7,7 procent kwijt in het kielzog van de sterk gedaalde olieprijzen. Ook chipmachinemaker ASML deed een flinke stap terug.

Ook vastgoedbedrijf Unibail-Rodamco-Westfield bungelde onderin de AEX met een verlies van 4,5 procent. Kredietbeoordelaar Moody’s is negatiever over de onderneming die de laatste tijd al de nodige tikken te verwerken kreeg op de beurs. Dit jaar verloor Unibail al bijna twee derde van zijn beurswaarde.

Signify verloor in de MidKap 3,1 procent. Het verlichtingsbedrijf maakte bekend geen dividend uit te zullen keren. Dat doet ook Brunel (min 2,2 procent) niet, al ervaart de detacheerder nog geen materiƫle schade door de pandemie. Wel worden zware tijden verwacht vanwege de virusuitbraak en de lage olieprijs.

Heijmans verloor 0,4 procent. De bouwer verwacht geen negatieve impact van het besluit van de overheid om de resterende werkzaamheden rond het Zuidasdok opnieuw aan te besteden.

In Frankfurt raakte Daimler 8,1 procent kwijt. De Duitse automaker is naar verluidt in gesprek met banken over een kredietlijn van minstens 10 miljard euro om de crisis te doorstaan. EssilorLuxottica daalde in Parijs 6,5 procent. De Frans-Italiaanse brillenmaker sluit al zijn fabrieken in Frankrijk wegens de virsuitbraak.

De euro was 1,1070 dollar waard, tegen 1,1024 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 4,7 procent minder op 21,54 dollar. Brentolie werd 6,8 procent goedkoper op 24,56 dollar per vat.