IMF: opkomende economieën hebben heel veel steun nodig

Door de coronacrisis gaat de wereld dit jaar door een diepe recessie, zegt het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Volgens de organisatie is de schade waarschijnlijk enorm. Opkomende economieën hebben naar schatting minstens 2500 miljard dollar aan steun nodig.

Dit geld moet voor een groot deel lokaal opgehoest worden, maar daar zijn de landen bij lange na niet toe in staat. Ook het IMF zou in zijn eentje niet zoveel aan leningen kunnen verstrekken. De totale leencapaciteit van het fonds bedraagt ongeveer 1000 miljard dollar.

Vandaar dat het IMF ook naar alternatieve manieren zoekt om hulp te bieden. Er wordt inmiddels nagedacht over steunmaatregelen die afwijken van de traditionele noodkredieten. Zo onderzoekt het fonds of het mogelijk is om landen die kampen met een tekort aan vreemde valuta, via een andere weg te helpen.

Meer dan tachtig landen hebben bij het IMF al aanvragen ingediend voor financiële steun bij het verzachten van de economische pijn. Aan sommige landen, waaronder Kirgizië, heeft het IMF ook al forse steun toegezegd.

“We bevinden ons in een ongekende situatie waarin een wereldwijde gezondheidspandemie is uitgegroeid tot een economische en financiële crisis”, zegt IMF-topvrouw Kristalina Georgieva. Ze gaat ervan uit dat de wereldeconomie dit jaar zal krimpen omdat in tal van landen het normale leven momenteel stilligt.

Voor de grootste economie van de wereld, die van de Verenigde Staten, wordt eveneens een recessie voorzien. Georgieva prees tijdens een persconferentie via het internet tevens het steunpakket van de Amerikaanse overheid voor de eigen economie. Dat omvangrijke pakket komt neer op ongeveer 2000 miljard dollar.

Veel nationale overheden hebben al buitengewone maatregelen genomen om levens te redden en de economische activiteit veilig te stellen, weet de IMF-topvrouw. “Maar er is meer nodig. Er moet prioriteit worden gegeven aan gerichte fiscale steun aan kwetsbare huishoudens en bedrijven om het herstel in 2021 te versnellen en te versterken.”