‘Winkelstraten weer klein beetje drukker’

Winkelstraten werden vorige week weer een klein beetje drukker, stelt onderzoeksbureau RMC op basis van passantentellingen. RMC meet de drukte in de winkelstraten van 120 steden met behulp van meer dan vijfhonderd sensoren.

Volgens RMC steeg het aantal passanten vorige week gemiddeld met 8,4 procent ten opzichte van de week daarvoor. Dat zou vooral zijn gekomen doordat enkele retailketens zoals Bever, Suitsupply en Van Haren er weer voor kiezen om open te gaan. Een uitschieter werd geregistreerd in de Rotterdamse Hoogstraat. Daar was het afgelopen woensdag 46 procent drukker dan een week daarvoor.

De druktecijfers liggen nog altijd veel lager dan normaal. In vergelijking met dezelfde week in 2019, was het vorige week gemiddeld 75,6 procent rustiger in de Nederlandse winkelstraten.