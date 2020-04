Bundesbank waarschuwt voor langzaam herstel Duitse economie

De Duitse economie verkeert in een zware recessie en het herstel zal vermoedelijk niet snel verlopen. Daarvoor waarschuwt de Bundesbank in zijn economische rapport over april. De coronamaatregelen die mogelijk nog lang van kracht zullen blijven, staan een snel herstel in de weg, denkt de centrale bank van Duitsland.

Doordat Duitsland sinds half maart in een lockdown zit, is de economie grotendeels tot stilstand gekomen. Hoewel er nu gesproken wordt over gedeeltelijke heropening van onder meer winkels, biedt dat niet heel veel soelaas, vreest de Bundesbank. “Aanzienlijke beperkingen blijven waarschijnlijk van kracht totdat er een medische oplossing, zoals een vaccin, is.”

In het eerste kwartaal kreeg de Duitse economie al een tik, in het lopende kwartaal wordt een grotere neergang verwacht. Daarbij wijst de Bundesbank onder meer naar de teruggelopen autoproductie en de consumptie van huishoudens. Desondanks is de centrale bank niet bang voor een zichzelf versterkende neerwaartse spiraal. De steunmaatregelen vanuit de overheid en de Europese Centrale Bank (ECB) zouden het herstel moeten steunen.

De inflatie daalt vermoedelijk de komende maanden scherp. Dat wordt grotendeels veroorzaakt door de ingezakte olieprijzen.