Contactloos pinnen voor het eerst populairste betaalmethode

Contactloos pinnen was vorig jaar voor het eerst populairder dan zowel het klassieke pinnen als contant betalen, stellen De Nederlandsche Bank (DNB) en Betaalvereniging Nederland. Nederlanders betaalden 43 procent van hun aankopen contactloos met hun pinpas. Door de uitbraak van het nieuwe coronavirus lijkt contant betalen nog sneller uit het winkelbeeld te verdwijnen.

In 2019 nam het aantal cashbetalingen af naar ongeveer 2,3 miljard betalingen. Daarbij werd een waarde van 32 miljard euro aan munten en bankbiljetten uitgewisseld. Dat staat in schril contrast met de 4,7 miljard pinbetalingen met een waarde van 116 miljard euro.

Volgens DNB en de Betaalvereniging Nederland is de toegenomen verschuiving van contant betalen naar pinnen vooral ontstaan door de mogelijkheid om kleine bedragen contactloos te pinnen. Ongeveer 3 miljard van alle pinbetalingen was vorig jaar contactloos. Vooral jongeren geven de voorkeur aan de nieuwe betaalmethode.

De populariteit van cashbetalingen lijkt sneller af te nemen als gevolg van de huidige corona-uitbraak. In totaal trokken Nederlanders de afgelopen weken 30 procent minder contant geld uit de muur. Economen van ING concludeerden vorige week op basis van pintransactiedata dat contactloos pinnen sinds de corona-uitbraak verder in de lift zit. Voor de corona-crisis werd 64 procent van de pinbetalingen contactloos afgedaan. Inmiddels zou dat 71 procent zijn. Dat is mede mogelijk doordat banken de limieten voor contactloos pinnen hebben verhoogd.

Niet iedereen die contactloos kan betalen is daar mogelijk bewust van, bleek bovendien uit het onderzoek van DNB. Iets minder dan een kwart van de consumenten zegt geen pas te hebben waarmee contactloos kan worden gepind, terwijl 90 procent van de passen inmiddels contactloos kan worden gebruikt.