FNV: geen compromis tussen Koolmees en vakbonden

Vakbond FNV gaat niet akkoord met het schrappen van de ontslagboete in een tweede NOW-regeling. Dat zegt vicevoorzitter van FNV Kitty Jong in radioprogramma 1 op 1 op NPO Radio 1. Eerder meldde De Telegraaf dat er tussen minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) en de vakbonden een compromis in de maak zou zijn, waarin de vakbonden meer inspraak krijgen bij grote ontslagrondes, maar daar is volgens de FNV geen sprake van.

“Het klopt niet. Als het aan ons ligt blijft de boete op ontslag overeind in de nieuwe NOW-regeling. Een loonkostensubsidie is om salarissen te kunnen betalen, niet om mensen te ontslaan”, zegt Jong. “Het is niet goed om in een loonkostensubsidiemaatregel de kier open te zetten voor massaontslag. Als we de minister hiervan niet kunnen overtuigen, dan hebben we wel een probleem.”

Jong ziet dat de boete werkgevers er nu al niet van weerhoudt werknemers te ontslaan. “Werkgevers kijken hier heel berekenend naar. Ze hebben nu soms al lak aan de boete.”

Koolmees noemde het overeind houden van een boete op ontslag in deze tijden eerder “niet realistisch”. Het kabinet wilde aanvankelijk voorkomen dat werkgevers mensen zouden ontslaan. Maar nu de coronacrisis langer lijkt te duren en de economie ook blijvender lijkt te veranderen, ontkomen sommige bedrijven daar toch niet aan, denkt Koolmees.