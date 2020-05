Kabinet gaat onderhandelen over Duits belang TenneT

Nederland gaat officieel onderhandelen over de voorwaarden van Duitse deelname in netbeheerder TenneT, dat momenteel volledig in handen is van de Nederlandse staat. Het kabinet, dat eerst nog meerdere opties overwoog, waaronder eventuele privatisering, hoopt begin volgend jaar een akkoord te hebben bereikt.

Om de klimaatdoelstellingen te halen, moet TenneT miljarden investeren. De capaciteit van het netwerk moet vergroot worden om de toename in hernieuwbare energie, het gebruik van bijvoorbeeld elektrische auto’s en elektriciteit als alternatief voor aardgas aan te kunnen.

Zo’n 70 procent van het kapitaal dat de beheerder van het hoogspanningsnet moet aantrekken, is nodig voor investeringen in Duitsland. Nederland en Duitsland praten al langer over samenwerking op het gebied van elektriciteitsnetwerken. Eind vorig jaar schreef minister Wopke Hoekstra (FinanciĆ«n) al aan de Tweede Kamer dat hij naar Duitsland kijkt als mogelijke aandeelhouder.

De ministerraad heeft vrijdag zijn fiat gegeven voor officiĆ«le onderhandelingen over Duitse deelname. Het kabinet kijkt daarbij vooral naar “publieke belangen zoals de leveringszekerheid, betaalbaarheid en duurzaamheid”. Ook wordt gekeken of Duitsland het beste een belang kan kopen in de holding of in TenneT Duitsland.

TenneT verwacht tussen 2020 en 2029 zo’n 40 tot 50 miljard te moeten investeren. Daarvan is 5,3 miljard euro extra nodig van aandeelhouders – momenteel alleen de Nederlandse staat. Er wordt naar verschillende opties gekeken om dat kapitaal aan te trekken, maar het kabinet geeft de voorkeur aan een Duitse investering in het bedrijf. Als Duitsland niet meebetaalt, komt de rekening voor investeringen in Duitsland bij de Nederlandse belastingbetaler te liggen.