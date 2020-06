Hoekstra: geen reden om bang te zijn voor bankencrisis

Hoewel veel bedrijven “rampzalige tijden” doormaken, ziet minister Wopke Hoekstra (Financiën) “geen enkele aanleiding” om te denken dat de coronacrisis uitmondt in een nieuwe bankencrisis. Dat heeft de bewindsman gezegd in zijn wekelijkse gesprek met RTLZ. “Laten we onszelf vooral niet die kant uit praten.”

Het Centraal Planbureau (CPB) waarschuwde eerder dat een nieuwe bankencrisis dreigt, als de recessie door alle beperkingen in verband met het nieuwe coronavirus te lang gaat duren. Veel bedrijven hebben zelfs met financiële steun van de overheid al moeite het hoofd boven water te houden, als zij meer dan een halfjaar zonder omzet zitten.

Maar Hoekstra wijst erop dat de economie alweer stap voor stap van het slot wordt gehaald. Sinds maandag zijn veel eet- en drinkgelegenheden weer open, zij het voor een beperkt aantal gasten. “Als die zomer er nou een beetje goed eruitziet, en we ons houden aan die afspraken, dan zou het weleens zo kunnen zijn dat we een paar betere maanden tegemoet gaan dan waar we in eerste instantie bang voor waren”, aldus de minister.