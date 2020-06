Tekort aan vrachtvluchten ondanks gekelderde vraag

Het aanbod van vrachtvervoer per vliegtuig was in april te krap ondanks een historische daling van de vraag. Dat stelt de internationale brancheorganisatie voor de luchtvaart IATA. De oorzaak is het wegvallen van veel vluchten door passagiersvliegtuigen als gevolg van de coronapandemie. Deze toestellen vervoeren in het ruim ook vaak vracht.

De vraag naar luchtvrachtvervoer daalde in april met 27,7 procent ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. De capaciteit daalde in dezelfde maand nog harder, met 42 procent. Het aanbod van laadruimte in passagierstoestellen kromp volgens IATA met driekwart. Dit werd maar ten dele opgevangen door meer aanbod van vrachtvliegtuigen.

Volgens IATA doen luchtvaartmaatschappijen er alles aan om aan de vraag naar vrachtvluchten te voldoen. Zo worden speciale chartervluchten gepland en vullen vliegmaatschappijen soms zelfs passagiersruimtes met goederen. Tegelijkertijd klaagt IATA-topman Alexandre de Juniac dat overheden traag toestemming geven voor vrachtvluchten. Vooral in Afrika en Latijns-Amerika zorgt dit voor moeilijkheden bij de snelle levering van vracht en medische benodigdheden, aldus De Juniac.