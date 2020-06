AEX begint met verlies

De Amsterdamse aandelenbeurs is vrijdag met verlies begonnen. Ook de andere Europese beurzen begonnen lager. Beleggers bleven voorzichtig na de zware verliezen in de afgelopen dagen. Wall Street beleefde donderdag de slechtste beursdag sinds maart door de vrees voor een nieuwe golf van coronabesmettingen. De Amerikaanse openingsindicatoren wijzen voor vrijdag echter op enig herstel voor de beurzen in New York.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde enige minuten na de openingsbel 0,7 procent in de min op 536,26 punten. De hoofdindex stevent af op een weekverlies van ruim 6 procent. De MidKap zakte 1,3 procent tot 721,72 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs verloren tot 1 procent. Londen daalde 1,3 procent na een groter dan verwachte krimp van ruim 20 procent van de Britse economie in april.

DSM won 1,6 procent bij de hoofdfondsen op het Damrak. Het speciaalchemiebedrijf neemt voor 980 miljoen euro het Oostenrijkse Erber Group over, dat zich onder meer bezighoudt met natuurlijke voedingssupplementen en bescherming van gewassen. Er gingen al geruchten dat DSM op het punt stond een overnamedeal met Erber te sluiten.

In de MidKap zette PostNL de daling voort met een min van 4,5 procent. Het postbedrijf moet mogelijk een deel van zijn activiteiten verkopen nu de rechter een streep zette door de vergunning die werd afgegeven om de fusie met Sandd goed te keuren. PostNL zakte donderdag al ruim 7 procent.