Recordaantal huishoudens wisselt van energieleverancier

Meer dan een op de vijf huishoudens is vorig jaar overgestapt van energieleverancier. In totaal ging het om ruim 1,7 miljoen huishoudens die voor een ander bedrijf voor gas en licht kozen, meldt de Autoriteit Consument & Markt. Dat is volgens de markttoezichthouder een nieuw record.

De ACM wijst bij het record op de prijsverschillen in het aanbod van Nederlandse energieleveranciers. Die kunnen oplopen tot ruim 600 euro per jaar. De prijs van energie is voor een overgrote meerderheid van de overstappers dan ook de belangrijkste reden om van leverancier te wisselen, meldt ACM op basis van een enquĂȘte. Daarnaast geven meer mensen dan vorig jaar aan groene stroom belangrijk te vinden bij de overstap.