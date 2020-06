Wehkamp schrapt banen op hoofdkantoor

Webwinkel Wehkamp schrapt tot dertig banen op zijn hoofdkantoor in Zwolle. Die banen verdwijnen omdat de organisatie efficiënter moet gaan werken. Daarnaast gaat het bedrijf zijn nieuwe strategie, waarbij minder op een zo groot mogelijk assortiment, maar juist meer op de winkelervaring wordt ingezet, verder doorvoeren.

Wehkamp voegt in de hang naar meer efficiëntie ook zijn twee distributiecentra in Maurik en Zwolle samen. Alleen het nieuwere centrum in de hoofdstad van Overijssel blijft open. Ook de fotostudio van de webwinkel, die elders in Zwolle gevestigd was, wordt daar ondergebracht. In beide gevallen kan het personeel gewoon mee verhuizen.

Voor mensen die moeten vertrekken of niet mee willen verhuizen van Maurik naar Zwolle, heeft Wehkamp een sociaal plan opgesteld. Daarover is het bedrijf nog in gesprek met de bonden.

Vakbond CNV verwacht dat veel medewerkers uit Maurik, dat ten noorden van Tiel ligt, niet mee zullen verhuizen naar Zwolle. “De reistijd is onacceptabel”, zegt bondsbestuurder Jacqueline Kraan. Zij roept Wehkamp, dat volgens de bond altijd winst heeft gemaakt, op om met een goed sociaal plan te komen.