AEX met klein verlies het weekend in

De AEX-index in Amsterdam is met een klein dagverlies het weekend in gegaan. Eerdere winsten verdampten na een bericht dat er binnen de Europese Centrale Bank (ECB) onenigheid zou zijn over het opkoopprogramma tegen de coronacrisis. De handel verliep verder rustig, omdat de beurzen op Wall Street gesloten waren in de aanloop naar Independence Day op zaterdag.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 0,4 procent lager op 568,63 punten. De MidKap won juist 0,2 procent tot 766,96 punten. Londen, Frankfurt en Parijs verloren tot 1,3 procent.

Binnen de raad van bestuur van ECB zouden er meningsverschillen zijn over de verdeling van het gigantische opkoopprogramma, meldde Bloomberg op basis van ingewijden. De verschillen van inzicht draaien er vooral om of het stimuleringsbeleid wel overwegend richting zwakkere eurolanden moet gaan.

In de AEX was chipbedrijf ASMI de grootste stijger met een winst van 2,4 procent. Voedings- en verzorgingsmiddelenconcern Unilever sloot met een verlies van 2,3 procent de rij.

In de MidKap won luchtvaartcombinatie Air France-KLM 1 procent, na verliezen eerder op de dag. Air France praat vakbonden bij over de reorganisatieplannen, waarbij ruim 7500 banen worden geschrapt. Eerder op de dag zei de Franse onderminister van Economisch Zaken Agn├Ęs Pannier-Runacher dat Air France aan de rand van de afgrond staat.

B&S Groep zakte 2,3 procent bij de kleinere bedrijven. Topman Bert Meulman stapt per direct op bij de distributeur en groothandelsonderneming. Hij wordt opgevolgd door Tako de Haan, die overkomt van het Amerikaanse TOMS Shoes.

In Frankfurt won maaltijdbezorger Delivery Hero 4,7 procent na een goed ontvangen kwartaalupdate. Het aantal bestellingen bij de branchegenoot van Just Eat Takeaway (plus 1,2 procent) was in het tweede kwartaal bijna verdubbeld.

De euro was 1,1242 dollar waard, tegen 1,1241 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,2 procent minder op 40,17 dollar. Brentolie werd 1 procent goedkoper op 42,71 dollar.