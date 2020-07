Minder verdachte transacties, maar verdubbeling van waarde

Het aantal verdachte transacties is vorig jaar gedaald. Tegelijkertijd steeg de waarde van alle verdachte transacties naar een totaal van 19 miljard euro, meer dan een verdubbeling ten opzichte van 2018. Dat meldt de Nederlandse Financial Intelligence Unit (FIU) in haar jaarrapport voor het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Instellingen die verplicht zijn ongebruikelijke transacties te melden, zoals banken, doen dat bij de FIU. Daar wordt vervolgens beoordeeld of opmerkelijke geldbewegingen ook als verdacht moeten worden aangemerkt. Gaat het inderdaad om verdachte transacties, dan worden ze doorgegeven aan de politie of inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

Een duidelijke oorzaak van de stijging van de waarde van verdachte transacties wijst de FIU in haar jaarrapport niet aan. Wel ging de overheidsinstelling nauwer samenwerken met de Nederlandse grootbanken, zodat er gemakkelijker kennis kon worden gedeeld. In een ander samenwerkingsverband, Piggyback genaamd, richtte de FIU zich op drugshandel via fruitbedrijven.

In totaal werden vorig jaar 39.544 transacties als verdacht aangemerkt, tegenover 57.950 in 2018. In de bankensector steeg het aantal met 20 procent. Daarbij wijst de FIU erop dat banken in 2019 veel intensiever zijn gaan letten op mogelijke foute geldstromen, zoals witwastransacties. Een jaar eerder kreeg ING nog een boete van 775 miljoen euro wegens tekortkomingen in zijn antiwitwasbeleid. In de handel nam het aantal verdachte transacties met 50 procent toe.

Van alle verdachte transacties was er bij iets meer dan 2500 sprake van een mogelijk verband met het financieren van terrorisme. Dat is een daling ten opzichte van de drie jaren daarvoor. Dat heeft er mogelijk mee te maken dat er minder uitreizigers naar Islamitische Staat waren, stelt de FIU.