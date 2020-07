‘Grootste werkgever onder banken in VS overweegt massaontslag’

Bij de grootste werkgever onder Amerikaanse banken, Wells Fargo, dreigen duizenden arbeidsplaatsen te verdwijnen. De financiële instelling, waar 263.000 mensen werken, overweegt om de eerste medewerkers al dit jaar te ontslaan, aldus ingewijden aan persbureau Bloomberg. De grootste hypotheekverstrekker in de Verenigde Staten staat onder grote druk om zijn kosten omlaag te brengen, waardoor een grootschalige personeelsingreep noodzakelijk is.

Volgende week moet blijken of de geruchten over de banenreductie kloppen. Dan komt Wells Fargo met zijn resultaten over het tweede kwartaal en zal het bedrijf waarschijnlijk ook beleggers en journalisten bijpraten over de stand van zaken en de verwachtingen voor de rest van het jaar. Sommige kenners voorspellen dat de bank vorig kwartaal een verlies in de boeken heeft gezet. Dat zou het eerste negatieve nettoresultaat zijn in tien jaar. Daarnaast zal veel aandacht uitgaan naar de bekendmaking over het dividend. Naar verwachting brengt Wells Fargo de beloning voor de aandeelhouders omlaag.