FNV vindt massaontslag in ov onnodig en onacceptabel

De FNV vind het onbegrijpelijk dat koepelorganisatie OV-NL een massaontslag bij NS en de regionale ov-vervoerders heeft aangekondigd. “Vreemd dat wij dit via de media moeten horen”, zegt bestuurder Marco Bouma van de vakbond. “Wij zien ook dat minder reizigers gebruikmaken van het openbaar vervoer. Maar we zien ook dat reizigersaantallen wekelijks stijgen. FNV is hier heel duidelijk over. Massaontslag in het ov is een grote stap terug in de tijd en in de duurzaamheidsambities van dit kabinet en de ov-sector. We moeten juist investerend de crisis uit.”

Wat de vakbond betreft moet het kabinet financieel bijspringen om massaontslagen af te wenden. Anders kunnen volgens FNV “alle duurzaamheidsplannen voor de mobiliteit door de versnipperaar en verslechtert de bereikbaarheid”. FNV vreest ook grote personeelstekorten in de nabije toekomst door de massaontslagen. Bouma: “In de laatste crisis is er onder meer in de zorg snoeihard gesaneerd. Daardoor kampt deze sector zelfs nu nog met grote personeelstekorten. We nemen aan dat de ov-bedrijven en de politiek deze les uit het verleden toch wel geleerd hebben.”

De ov-bedrijven hebben volgende week overleg met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over de financiƫle problemen als gevolg van de coronamaatregelen. Door de coronacrisis mijden veel reizigers nog steeds het openbaar vervoer. De koepelorganisatie waarschuwt dat dit leidt tot financiƫle problemen bij vervoerders, die ontslagen tot gevolg zullen hebben.

De vereniging waarin de NS en de regiovervoerders samenwerken verwacht dat honderden banen moeten worden geschrapt. Die komen bovenop de 2000 banen die de NS denkt te moeten laten verdwijnen. “We zitten op dit moment op ongeveer de helft van het aantal reizigers dat we voor corona hadden”, zei bestuurder Pedro Peters van OV-NL eerder op Radio 1.

“Het kabinet heeft opgeroepen: mijd het ov. We moesten echt alleen voor de hoogstnoodzakelijke reizen ermee reizen. Daar hebben de mensen ongelofelijk goed naar geluisterd. We zijn teruggezakt naar nog maar 10 procent van het aantal reizigers dat we hadden. We zitten nu weer op 50 procent, dus het gaat langzaamaan de goede kant op, maar we zitten nog lang niet op 100 procent.”

Dit jaar krijgt het openbaar vervoer een compensatiepakket ter waarde van zo’n 1,5 miljard euro, aldus Peters. “Maar ja, in januari is dit probleem echt nog niet opgelost.” OV-NL verwacht dat eind dit jaar maximaal 70 procent van de reizigers het ov weer gebruikt.