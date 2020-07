Wall Street schrikt van nieuwe maatregelen Californië

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag overwegend lager gesloten. Beleggers waren eerder op de dag nog goedgemutst vanwege hoopgevend nieuws over een mogelijk coronavaccin. Maar het sentiment sloeg om toen bekend werd dat Californië nieuwe maatregelen neemt om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Bedrijven als restaurants, bioscopen, dierentuinen en musea moeten daar alle activiteiten staken die binnen plaatsvinden. Café’s in de staat moeten helemaal dicht.

De brede S&P 500-index zakte 0,9 procent tot 3155,22 punten en technologiebeurs Nasdaq leverde 2,2 procent in tot 10.390,84 punten. De Dow-Jonesindex eindigde wel een fractie hoger op 26.085,80 punten. Eerder op de dag stonden alle graadmeters nog duidelijk in het groen.

Farmaceut Pfizer ging dik 4 procent in beurswaarde omhoog. De Amerikaanse toezichthouder FDA komt met een versneld beoordelingsproces voor twee experimentele coronavaccins die Pfizer ontwikkelt met de Duitse biotechnoloog BioNTech.

Er was ook overnamenieuws. Chipbedrijf Analog Devices kondigde aan branchegenoot Maxim Integrated Products over te nemen. De overname wordt volledig in aandelen afgehandeld en heeft een waarde van ongeveer 21 miljard dollar. Daarmee is het een van de grootste deals sinds het begin van de coronacrisis. Maxim maakte een koerssprong van zo’n 8 procent en Analog zakte bijna 6 procent.

Beleggers keken daarnaast vooral uit naar het begin van het kwartaalcijferseizoen op Wall Street deze week. Frisdrank- en snackfabrikant PepsiCo kwam maandag al met cijfers. De omzet daalde minder sterk dan werd verwacht, onder andere doordat er meer chips als Cheetos werden gekocht door mensen die thuiszaten vanwege de coronacrisis. PepsiCo gaf geen prognoses voor heel 2020 vanwege de onzekerheden rond de virusuitbraak. Het aandeel klom 0,3 procent.

De euro noteerde 1,1346 dollar, tegen 1,1359 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,3 procent minder op 39,63 dollar. Brentolie zakte 2,2 procent in prijs tot 42,27 dollar per vat.