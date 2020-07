Ruim 2400 aanmeldingen voor vrijwillige vertrekregeling KLM

Ruim 2400 medewerkers van KLM hebben zich aangemeld voor de vrijwillige vertrekregeling bij de luchtvaartmaatschappij. Met die regeling hoopte het bedrijf gedwongen ontslagen als gevolg van de coronacrisis zo veel mogelijk te beperken. Waarschijnlijk is het aantal aanmeldingen niet genoeg om een grote ontslagronde te voorkomen.

“Later deze maand wordt bekendgemaakt welke aanvragen zijn toegekend. Pas dan kunnen we exacte aantallen noemen”, stelde een woordvoerster van KLM over de vertrekregeling na berichtgeving door RTL Z en de NOS. In totaal werken er zo’n 30.000 mensen bij de maatschappij. Naar verluidt gaat het om circa 6000 banen die op de tocht staan bij de onderneming.

Eerder op maandag gaf de Europese Commissie goedkeuring aan het steunpakket van de Nederlandse overheid aan KLM ter waarde van 3,4 miljard euro. Er zijn harde voorwaarden verbonden aan de steun. Zo moet KLM de kosten structureel met 15 procent verlagen, waarbij banenverlies onvermijdelijk lijkt. Daarbij zou van alle werknemers een loonoffer worden gevraagd.

Vakbonden bij KLM maakten eerder bezwaar tegen de voorwaarden en eisen inspraak bij de reorganisatieplannen. Ze zijn niet betrokken bij de plannen, terwijl dat volgens internationale regels die bij collectieve arbeidsovereenkomsten horen wel zou moeten. KLM zou ook een eerder afgesproken loonsverhoging van 2,5 procent, die per 1 augustus zou worden doorgevoerd, tot nader order willen uitstellen. Hier zien de bonden niets in, ook omdat nog geen zicht is op het totaalpakket aan maatregelen om de kosten omlaag te krijgen.

Zusterbedrijf Air France bevestigde begin deze maand al ruim 7600 banen te moeten schrappen om de coronacrisis te doorstaan. De Franse tak van luchtvaartcombinatie Air France-KLM snijdt daarbij vooral hard in het personeelsbestand van HOP! Bij die regionale vliegmaatschappij, die vooral korte vluchten in Frankrijk zelf aanbiedt, wordt het personeelsbestand bijna gehalveerd. Hier verdwijnen 1020 van de 2420 banen. Bij Air France moeten de komende twee├źnhalf jaar 6560 van de in totaal 41.000 banen verdwijnen.