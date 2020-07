Economie Singapore keihard geraakt door coronacrisis

De economie van de Aziatische stadstaat Singapore is in het tweede kwartaal met meer dan 41 procent gekrompen in vergelijking met het voorgaande kwartaal. Singapore is buitengewoon hard geraakt door de coronacrisis vanwege zijn afhankelijkheid van toerisme, luchtvaart, consumentenbestedingen en buitenlandse handel.

Het is de sterkste krimp ooit gemeten voor de Singaporese economie, die volgt op een relatief bescheiden neergang in het eerste kwartaal. Het land maakt nu zijn eerste recessie door sinds de financiële crisis. Door de lockdownmaatregelen ging de industriële productie fors omlaag en werden de meeste bouwprojecten stilgelegd. Daarnaast stond de dienstensector, met bijvoorbeeld toerisme, luchtvaart, detailhandel en horeca, zwaar onder druk omdat toeristen wegbleven uit Singapore, één van de rijkste landen van Azië.

Om de economie te stimuleren heeft de overheid van Singapore omvangrijke steunmaatregelen getroffen. De regering verwacht dat het herstel van de crisis langzaam en onevenwichtig zal verlopen.