260 miljoen euro boete voor ‘ethyleenkartel’ met Clariant

De Europese Commissie beboet het Zwitserse chemiebedrijf Clariant, het Mexicaanse Orbia en de Amerikaanse producent Celanese voor een totaal van 260 miljoen euro vanwege illegale prijsafspraken op de handelsmarkt voor ethyleen. Ook het Amerikaanse Westlake zat in het kartel maar bracht de zaak in Brussel aan het licht waardoor het een boete van 190 miljoen euro ontloopt. Het ging om prijsafspraken in Nederland, België, Frankrijk en Duitsland tussen december 2011 en maart 2017.

Vicevoorzitter Margrethe Vestager (Mededinging): “Dit kartel beoogde de prijzen te manipuleren die bedrijven betalen bij de aankoop van ethyleen. Dat is een brandbaar chemisch product dat wordt gebruikt voor het maken van producten als PVC.” De vier bedrijven spanden volgens de Deense samen om de laagste prijzen te kunnen betalen en wisselden informatie over hun prijsonderhandelingen met ethyleenaanbieders uit, wat illegaal is. “De commissie tolereert geen enkele vorm van kartels. De EU-mededingsregels verbieden niet alleen afspraken over verkoopprijzen maar ook over aankoopprijzen.”

De bedrijven hebben hun praktijken toegegeven. Omdat ze aan het commissieonderzoek meewerkten zijn de boetes verlaagd. Clariant was al eens eerder gesanctioneerd vanwege een vergelijkbaar vergrijp en kreeg met 155,7 miljoen euro de hoogste boete. Celanese moet 82,3 miljoen euro betalen en Orbia 22,3 miljoen.