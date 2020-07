Meer dan 15.000 aanmeldingen voor vertrekregeling Delta Air Lines

Meer dan 15.000 medewerkers van Delta Air Lines hebben zich aangemeld voor een vrijwillige vertrekregeling bij de zwaar door de coronacrisis getroffen Amerikaanse luchtvaartmaatschappij. Daarmee is de interesse voor een vrijwillig vertrek er beduidend groter dan bij partnermaatschappij KLM, die maandag aangaf dat zich ruim 2400 medewerkers hadden gemeld voor een vergelijkbare regeling.

De luchtvaartsector heeft het wereldwijd zwaar door de coronacrisis. Maar bij Delta Air Lines, dat wat betreft personeelsbestand ongeveer drie keer zo groot is als KLM, staan veel meer banen op de tocht. Volgens een analist van Credit Suisse zou het bedrijf eigenlijk bijna 23.000 banen moeten schrappen omdat er momenteel veel minder wordt gevlogen. Afgelopen tijd hebben ook al 45.000 medewerkers van Delta ingestemd met een tijdelijk onbetaald verlof. Bij KLM, dat miljarden steun krijgt van de Nederlandse overheid, staan naar verluidt circa 6000 van de 30.000 banen op de tocht.

Het uit Atlanta afkomstige Delta zette in het tweede kwartaal een nettoverlies van 5,7 miljard dollar in de boeken, waar een jaar terug nog dik 1,4 miljard dollar winst werd geboekt. Het aantal passagiers kelderde met 93 procent en de opbrengsten uit onder meer vliegtickets stortten met een vergelijkbaar percentage in. Delta is de eerste van de grote Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen die zijn tweedekwartaalcijfers heeft gepresenteerd.

De vooruitzichten voor Delta zijn verder uiterst somber. De sterke toename van het aantal coronabesmettingen in de Verenigde Staten en bijkomende nieuwe reisbeperkingen staan het herstel in de weg. Delta voegt in augustus daardoor niet meer dan 500 vluchten toe aan zijn vluchtschema in plaats van de eerder geplande 1000. In de loop van dit jaar zullen er waarschijnlijk niet veel extra vluchten meer bijkomen. Volgens topman Ed Bastian zal het zeker twee tot drie jaar duren voor Delta weer volledig hersteld is.