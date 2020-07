Rijgedragverzekering: je premie bepalen met je rijstijl

Een verzekering afsluiten waarbij je premie wordt bepaald aan de hand van je rijgedrag: klinkt goed toch? Het kan je veel geld besparen door een mooie korting te scoren. Dit lukt alleen als je veilig rijdt. Je premie wordt namelijk bepaald door meerdere factoren.

Traditionele autoverzekering of een rijgedragverzekering

Traditionele verzekeringen zijn gebaseerd op diverse factoren. Denk hierbij aan postcode, schadevrije jaren, leeftijd en type auto. Hier zit een mate van solidariteit in.

Helaas worden slechte rijders hierdoor beloond omdat de beste rijders voor hen meebetalen. Dit is dus niet helemaal eerlijk. Daarom zijn een aantal verzekeraars gestart met een zogenaamde rijgedragverzekering, een grote doorbraak binnen Insurtech Nederland. Bij een rijgedragverzekering word je beloond op basis van goed rijgedrag. Meestal krijg je achteraf een korting op je premie. Er zijn verschillende spelers die rijgedragverzekeringen aanbieden, zoals fairzekering (eerste in Nederland) en VOOROP (allebei in volmacht van RISK, een serviceprovider in verzekeringen), ANWB, Ansvar Idéa en FBTO (met InsureApp technologie).

Werkwijze rijgedragverzekering

Elke verzekeraar heeft een andere methode en werkwijze bij een rijgedragverzekering. Sommige maken gebruik van een app, de meeste anderen van een dongle. Een dongle geeft informatie over een auto, zoals de accuspanning en kilometerstand. Een rijstijlapp zegt meer over de context. Je kunt met een rijstijlapp eenvoudig je ritten inzien en eventuele schade melden. Ook kun je een week- en maandoverzicht van je ritten bekijken. Daarnaast wordt ook je mobiele telefoongebruik tijdens het rijden gemeten, wat een belangrijke factor is om ernstige schades te voorkomen.

Wanneer je goed rijgedrag vertoond, ontvang je korting op je premie. Goed rijgedrag heb je wanneer je minimaal een score rijdt van 75 of 80 op een schaal van 100. De benodigde scores en kortingspercentages verschillen per aanbieder. De korting kan oplopen van 10% tot wel 35%! Bij een lage rijscore krijg je geen korting. Je wordt dus beloond voor een veilige rijstijl!

Kies je voor een rijgedragverzekering?

Wil je graag kans maken op extra korting op je autoverzekering? Dan is het verstandig om voor een rijgedragverzekering te kiezen. Wel moet je akkoord gaan met het delen van je rijgedrag gegevens. Je rijgedrag wordt namelijk gemeten door de app of de dongle om de score te kunnen berekenen. Ook moet je wel goed letten op je rijgedrag. Wil je het hoogste kortingspercentage halen? Zorg er dan voor dat je rustig optrekt, niet te hard remt, je goed let op de snelheid en je telefoon onderweg niet gebruikt. Zo voorkom je lagere kortingspercentages, helemaal geen korting en natuurlijk ongelukken.