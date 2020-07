Verkoop van luxegoederen Richemont bijna gehalveerd

De verkoop van luxehorloges en juwelen van Richemont is het afgelopen kwartaal bijna gehalveerd ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het Zwitserse bedrijf waarschuwde eerder al dat de coronacrisis een enorme impact zou hebben.

De coronapandemie trof verschillende regio’s in verschillende mate het afgelopen kwartaal en dat ziet Richemont terug in de verkoopcijfers. Zo daalde de verkoop in Europa met 59 procent en in Noord- en Zuid-Amerika met 61 procent. China is een uitzondering want daar verdubbelden de verkoopcijfers bijna. Er werden relatief ook meer producten verkocht via internet.

De omzet in het afgelopen kwartaal kwam uit op een kleine 2 miljard euro. Dat was een krimp van 47 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Het Zwitserse Richemont is bekend van onder meer juwelenmerk Cartier en horloge- en pennenmaker Montblanc.