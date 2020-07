Heineken onderuit op Damrak na winstalarm

Het aandeel Heineken ging donderdag onderuit op de Amsterdamse beurs na een winstalarm van de bierbrouwer. De Europese aandelenbeurzen begonnen eveneens met verliezen. Beleggers keken vooral uit naar de uitkomsten van de beleidsvergadering van de Europese Centrale Bank (ECB), die later op de dag bekend worden gemaakt.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 0,8 procent in de min op 572,71 punten. De MidKap daalde 0,4 procent tot 769,55 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs verloren tot 0,8 procent.

Heineken zakte bijna 5 procent in de AEX na een onverwacht handelsbericht. De brouwer heeft duidelijk last van de coronacrisis, die de bierverkopen hard raakt. Heineken verkocht niet alleen minder bier, maar in doorsnee ook tegen een lagere prijs. Het bedrijf leed een verlies van 300 miljoen euro in de eerste jaarhelft en schreef 550 miljoen euro af op bezittingen.