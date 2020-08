Transavia krijgt 42 aanmeldingen voor vrijwillige vertrekregeling

Transavia heeft 42 aanmeldingen binnengekregen van werknemers die vrijwillig willen vertrekken bij de luchtvaartmaatschappij. Binnenkort worden die aanvragen beoordeeld, bevestigt een woordvoerster na berichtgeving door NU.nl. De afgelopen tijd werd al duidelijk dat de luchtvaartsector zwaar getroffen is door de coronacrisis en dat Transavia en moederbedrijf KLM moeten reorganiseren.

In totaal gaan KLM, Transavia en andere KLM-dochters met ongeveer 5000 medewerkers minder door, werd onlangs bekend. KLM opende eerder zelf ook een vrijwillige vertrekregeling. Daar meldden ruim 2400 medewerkers zich voor aan. Ook werden tijdelijke contracten niet verlengd en moesten uitzendkrachten vertrekken. Komende tijd moeten er bij KLM nog zo’n 1500 mensen ontslagen worden.

Wat de ingrepen precies voor Transavia betekenen is nog onduidelijk. Bij de budgetmaatschappij werken nu ongeveer 2600 mensen. Volgens de zegsvrouw is het nog te vroeg om over het verdwijnen van arbeidsplaatsen te spreken. “Transavia heeft als doel om zo snel mogelijk weer een winstgevend bedrijf te worden en werkt op dit moment aan een herstructureringsplan om dit doel te bereiken. Wel is het zo dat we maanden niet hebben gevlogen en ook de komende tijd minder vluchten zullen uitvoeren. We zullen dus stevig op de kosten moeten besparen”, geeft ze aan. “We verkennen nu de mogelijkheden om richting de toekomst nog scherper naar de kosten te kijken en kijken ook naar de grootte van de organisatie.”