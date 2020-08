‘Herstel Britse economie duurt langer dan gedacht’

De Bank of England verwacht dat de Britse economie meer tijd nodig zal hebben om te herstellen van de coronacrisis dan gedacht. Daardoor moet het belangrijkste rentetarief bij de Britse centrale bank later mogelijk nog onder nul worden gebracht. Voorlopig is zo’n ingreep evenwel nog niet nodig. In bepaalde opzichten zien de economische ramingen er zelfs iets gunstiger uit dan bij een eerdere prognose in mei.

Bij het rentebesluit van donderdag besloten de beleidsmakers bij de centrale bank in Londen hun rentetarief voorlopig ongemoeid te laten op 0,1 procent. Ook aan het enorme opkoopprogramma voor obligaties werd niets veranderd. Met dat programma probeert de Bank of England de Britse economie te ondersteunen.

Zoals de situatie er nu uitziet, lukt het waarschijnlijk pas om de Britse economie op zijn vroegst eind volgend jaar weer op het niveau van december 2019 te hebben, voorziet de centrale bank. In mei had de Bank of England nog gezegd dat de economie in de loop van de tweede helft van 2021 zou kunnen terugkeren naar het niveau van voor de crisis.

Maar de recessie pakt waarschijnlijk wel iets minder scherp uit. De Britse economie lijkt nu op koers te liggen voor een algehele krimp van 9,5 procent in 2020, de slechtste prestatie in 99 jaar oftewel sinds de Eerste Wereldoorlog. Maar in mei hield de Bank of England nog rekening met een economische dreun van 14 procent. Dat had de ergste economische klap betekent in meer dan drie eeuwen. Ook de voorspelling voor de werkloosheid is nu minder erg dan eerder voorzien.