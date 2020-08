Werkgevers willen werknemers verplichten zich te laten testen

Werknemers die in contact zijn gekomen met mensen die met het coronavirus zijn besmet, moeten worden verplicht zich meteen te laten testen op het virus. Als uit de test blijkt dat ze niet zijn besmet, kunnen ze gelijk weer aan het werk. Daarvoor pleiten werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland in reactie op de verplichte thuisquarantaine die minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid voorstelt.

De ondernemers vrezen dat het nieuwe beleid ervoor zorgt dat het aantal werknemers dat thuiszit flink kan oplopen. “Lang niet iedereen kan vanuit huis werken en de rekening daarvoor ligt bij de werkgever, die het loon moet doorbetalen”, zegt voorzitter van MKB-Nederland Jacco Vonhof. Volgens hem hebben veel bedrijven het tijdens de coronacrisis al moeilijk genoeg. “We kunnen ons niet permitteren dat grote groepen mensen onnodig thuiszitten”, zegt hij.

De werkgevers willen daarom hun werknemers kunnen verplichten om zich snel te laten testen op het coronavirus. Ook als ze terugreizen uit zogenoemde oranje of rode gebieden. “Wie niet is besmet, hoeft niet thuis te blijven en kan weer aan het werk”, vindt Vonhof.

De Jonge schreef dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer dat iemand verplicht twee weken in quarantaine moet als na onderzoek van de GGD blijkt dat hij of zij in contact is geweest met een met het coronavirus besmet persoon. Nu geldt er dan alleen nog een dringend advies. Op naleving zal gecontroleerd gaan worden, aldus De Jonge. “Wie zich niet aan een opgelegde gedwongen quarantainemaatregel houdt, pleegt een strafbaar feit.” De strengere regels moeten halverwege volgende week ingaan.