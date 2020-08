TUI krijgt nog eens 1,2 miljard euro hulp van Duitse overheid

Reis- en luchtvaartorganisatie TUI ontvangt nog eens 1,2 miljard euro aan noodleningen van de Duitse overheid. De hulp moet het reisconcern verzekeren van voldoende financiële ruimte voor het geval de coronapandemie het internationale toerisme voor een langere periode dwarszit.

TUI heeft een akkoord gesloten over de verruiming van een kredietfaciliteit van de Duitse staatsbank KfW met ruim 1,05 miljard euro. In april verkreeg de touroperator al een lening van 1,8 miljard euro van deze bank.

In samenhang met het nieuwe krediet geeft TUI 150 miljoen euro aan converteerbare obligaties uit aan een Duits overheidsfonds voor economische steun in de coronacrisis. Als al deze schuldpapieren worden omgezet in aandelen, zou dat goed zijn voor een belang van 9 procent.

TUI leed in het eerste kwartaal een verlies van 740,5 miljoen euro door de coronacrisis, ruim het viervoudige van het verlies een jaar eerder. Het concern sprak van de “zwaarste crisis ooit” en kondigde aan tot 8000 banen te schrappen.